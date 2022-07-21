Дружина президента Олена Зеленська згадала Кременчук та попрохала зброї у США

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 659

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки дружина Президента України Олена Зеленська виступила в Конгресі, законодавчому органі США. У своїй промові вона згадала трагедію в ТЦ Амстор у Кременчуці.

На початку промови Олена Зеленська наголосила, що говоритиме не за протоколом, а передусім, як жінка й мати. До конгресменів вона звернулася не лише, як до політиків і представників партій, а як до матерів і батьків, дідусів і бабусь, доньок і синів. Дружина Президента розповіла про трагедії, які переживають українські сім’ї через російське вторгнення.

Вона продемонструвала відео та світлини 4-річної Лізи, яка загинула у Вінниці внаслідок російського обстрілу, а також дітей, убитих на Миколаївщині та Одещині, загиблих працівників і відвідувачів торговельного центру в Кременчуці, спаленого російською ракетою 27 червня.

- З початку війни Росія випустила по Україні вже три тисячі різних крилатих ракет, але щоб зруйнувати чиюсь сім’ю, не треба навіть ракети – вистачає маленького уламка, – зазначила Олена Зеленська. – Тож я звертаюся до вас від імені всіх загиблих. Від імені людей, які втратили руки й ноги. І від імені людей, які ще живі та цілі. Від імені тих, хто воює, і тих, хто чекає в тилу на повернення своїх рідних з передової. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу територію, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу у вас системи протиповітряної оборони, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім’ї.

Перша леді наголосила, що системи ППО дали б дітям змогу повернутися до навчання восени, адже наразі безпечний освітній процес у новому році залишається під питанням. Вона також подякувала США за потужну підтримку й висловила сподівання, що присутні почули її звернення сьогодні.