Дружина президента Олена Зеленська згадала Кременчук та попрохала зброї у США

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки дружина Президента України Олена Зеленська виступила в Конгресі, законодавчому органі США. У своїй промові вона згадала трагедію в ТЦ Амстор у Кременчуці.
На початку промови Олена Зеленська наголосила, що говоритиме не за протоколом, а передусім, як жінка й мати. До конгресменів вона звернулася не лише, як до політиків і представників партій, а як до матерів і батьків, дідусів і бабусь, доньок і синів. Дружина Президента розповіла про трагедії, які переживають українські сім’ї через російське вторгнення.
Вона продемонструвала відео та світлини 4-річної Лізи, яка загинула у Вінниці внаслідок російського обстрілу, а також дітей, убитих на Миколаївщині та Одещині, загиблих працівників і відвідувачів торговельного центру в Кременчуці, спаленого російською ракетою 27 червня.
Перша леді наголосила, що системи ППО дали б дітям змогу повернутися до навчання восени, адже наразі безпечний освітній процес у новому році залишається під питанням. Вона також подякувала США за потужну підтримку й висловила сподівання, що присутні почули її звернення сьогодні.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер