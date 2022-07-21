На трьох вулицях Кременчука з'явиться 70 нових ліхтарів

До початку серпня в районі вулиці Ватутіна, проспекту Свободи та провулку Толстого засвітиться 70 нових ліхтарів.
За інформацією мерії, вуличне освітлення у цих районах міста не працювало багато років, а на деяких ділянках взагалі ніколи.
Зараз КП «Міськсвітло» проводить реконструкцію мережі, замінюють старі та встановлюють нові електроопори. Лампи у ліхтарях будуть енергоефективні.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер