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Надзвичайні новини

Посварилися: під Кременчуком один чоловік порізав іншого

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 361

 

Постраждалого госпіталізували

20 липня, близько 19.20, в одному із сіл Кременчуцького району місцевому чоловікові чоловік отримав ножове поранення. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління поліції.

Отримавши повідомлення про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, на місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час проведення першочергових слідчих дій встановили, що між місцевими чоловіками, які разом проводили дозвілля, виникла сварка, яка переросла у бійку.

- Унаслідок конфлікту 35-річний мешканець села вдарив ножем 34-річного знайомого. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували і прооперували. З місця події вилучили речові докази. З чоловіком працюють слідчі. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання йому запобіжного заходу, - розповів Владислав Шаптала, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції.

За даним фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ножове поранення
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