Посварилися: під Кременчуком один чоловік порізав іншого

20 липня, близько 19.20, в одному із сіл Кременчуцького району місцевому чоловікові чоловік отримав ножове поранення. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління поліції.
Отримавши повідомлення про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, на місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час проведення першочергових слідчих дій встановили, що між місцевими чоловіками, які разом проводили дозвілля, виникла сварка, яка переросла у бійку.
За даним фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер