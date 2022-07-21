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Кременчук, Освіта

У закладах освіти Кременчука встановлять системи альтенативного опалення

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 317

 

Зараз Український реконструкційний фонд проводить технічне обстеження шкіл та дитсадків

Український реконструкційний фонд обстежує школи та дитсадки Кременчука для облаштування в них систем альтенативного опалення. Про це повідомила пресслужба мерії.

Впродовж тижня спеціалісти фонду провели технічне обстеження будівель ДНЗ №32 та 34, Кременчуцької гімназії №19, Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум» – детальний огляд стін, вікон, горищ, дахів та підвалів для визначення їх актуального стану. Наразі готується експертний висновок, проаналізувавши який, фонд визначиться із подальшим етапом робіт.

Нагадаємо, що у Кременчуці внаслідок ракетного удару зруйнована ТЕЦ, а це ставить під загрозу опалювальний сезон. У липні керівництво Українського реконструкційного фонду уклало меморандум про співпрацю із міською та районною владою, згідно з яким планує забезпечити альтернативним опаленням низку об’єктів соціальної сфери Кременчука та Глобиного.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: школи дитсадки опалення опалювальний сезон
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