У Кременчуці п'яний водій в'їхав у припарковану Kia

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Учора, близько 20.00, на Київській водій М21251 KOMBI, рухаючись заднім ходом, в'їхав у припаркований KIA. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Під час встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди патрульні помітили у 68-річного водія М21251 KOMBI ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2.35 проміле алкоголю.

Тож поліцейські склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130, та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.