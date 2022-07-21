У Кременчуці п'яний водій в'їхав у припарковану Kia

Учора, близько 20.00, на Київській водій М21251 KOMBI, рухаючись заднім ходом, в'їхав у припаркований KIA. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Під час встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди патрульні помітили у 68-річного водія М21251 KOMBI ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2.35 проміле алкоголю.
Тож поліцейські склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130, та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер