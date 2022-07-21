У Кременчуці стартують курси з лагідної українізації для підлітків

З 9 серпня у Кременчуці стартують тримісячні курси «Лагідна українізація для підлітків». Про це розповів настоятель храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість», протоієрей Анатолій Куліш. Заняття будуть проходити у приміщенні центральної дитячої бібліотеки на Соборній ЦВР Полум'я за сприяння Ukrainian Education Platform та фонду «Ginger».
Початок занять - 9 серпня о 15.00 (заняття проходитимуть щовівторка, щосереди та щочетверга).
Групу набирають невелику - 15 осіб, адже працюють на результативність.
Заняття безкоштовні.
Для того, аби записати свого підлітка - пройдіть реєстрацію за формою.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер