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Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуці стартують курси з лагідної українізації для підлітків

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 186

 

Культурний та освітній фронти - також важливі. Заняття для підлітків безкоштовні

З 9 серпня у Кременчуці стартують тримісячні курси «Лагідна українізація для підлітків». Про це розповів настоятель храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість», протоієрей Анатолій Куліш. Заняття будуть проходити у приміщенні центральної дитячої бібліотеки на Соборній ЦВР Полум'я за сприяння Ukrainian Education Platform та фонду «Ginger».

- У нас є не лише воєнний фронт. І тому культурний та освітній фронти - також важливі. Саме тому протягом трьох місяців проходитимуть курси з української мови, історії та народознавства для підлітків від 12 до 15 років (один раз в тиждень українська мова, один раз - історія та один раз - народознавство). Тривалість заняття - одна академічна «пара», - розповів Анатолій Куліш.

Початок занять - 9 серпня о 15.00 (заняття проходитимуть щовівторка, щосереди та щочетверга).

Групу набирають невелику - 15 осіб, адже працюють на результативність.

Заняття безкоштовні.

Для того, аби записати свого підлітка - пройдіть реєстрацію за формою.

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Автор: Альона Душенко
Теги: українська мова мова ПЦУ
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