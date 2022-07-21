Командувач Сил тероборони ЗСУ призначив ще одного командира ДФТГ у Кременчуцькому районі

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У Кременчуцькому районі триває формування та підготовка добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Нещодавно Командувач Сил тероборони ЗСУ призначив ще одного командира ДФТГ, яке створюється у Кам’яних Потоках – Олега Сазонова.

Про це повідомив начальник Кременчуцької військової районної адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, наразі у районі офіційно призначено шість командирів ДФТГ. Три добровольчі формування створені та проходять підготовку у Кременчуці, і по одному у Горішніх Плавнях, Семенівці та Кам’яних Потоках.

- Йде формування ДФТГ та військова підготовка добровольців. Мною вже видано понад 200 посвідчень добровольця територіальної оборони . Усі ДФТГ району підпорядковуються командиру військової частини територіальної оборони. До виконання завдань за призначенням вони поки не залучаються, адже людей спершу треба навчити та підготувати, - зазначив Олег Лєднік.

На питання щодо партійної належності новопризначеного командира ДФТГ Олега Сазонова, який був обраний депутатом до Полтавської обласної ради як член партії «ОПЗЖ», очільник району відповів, що наразі не варто ділити патріотів за партійною належністю.

- Олег Сазонов гідна і досить відома людина. Він виховав багато видатних спортсменів. А наразі проявив себе, як патріот, адже ще на початку війни ініціював створення добровольчого формування, щоб захищати Україну. Система виборів у нас була така, що кожен кандидат у депутати мав обрати собі якусь партію і балотуватись від неї. Він балотувався від ОПЗЖ. Гадаю, що зараз не той час, щоб ділити патріотів за партійною належністю. Ми сильні своєю єдністю, - зауважив Олег Лєднік.