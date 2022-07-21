Командувач Сил тероборони ЗСУ призначив ще одного командира ДФТГ у Кременчуцькому районі

Тепер на Кременчуччині формується та проходить підготовку 6 добровольчих формувань територіальних громад
У Кременчуцькому районі триває формування та підготовка добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Нещодавно Командувач Сил тероборони ЗСУ призначив ще одного командира ДФТГ, яке створюється у Кам’яних Потоках – Олега Сазонова.
Про це повідомив начальник Кременчуцької військової районної адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, наразі у районі офіційно призначено шість командирів ДФТГ. Три добровольчі формування створені та проходять підготовку у Кременчуці, і по одному у Горішніх Плавнях, Семенівці та Кам’яних Потоках.
На питання щодо партійної належності новопризначеного командира ДФТГ Олега Сазонова, який був обраний депутатом до Полтавської обласної ради як член партії «ОПЗЖ», очільник району відповів, що наразі не варто ділити патріотів за партійною належністю.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер