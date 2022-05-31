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Кременчуцьке РВА починає видавати посвідчення добровольцям територіальної оборони

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 469

 

Однакові бланки посвідчень виготовленні для добровольців усіх ДФТГ району

У Кременчуцькому районі продовжується створення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Призначені командири добровольчих формувань проводять добір добровольців, які проходять медичну комісія та спеціальну перевірку СБУ та Нацполіції.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Йде набір добровольців. Не всі проходять медкомісію та перевірку. Через це чисельність кожного із добровольчих формувань поки не визначена, - пояснив Олег Лєднік.

Він показав журналістам бланки «Посвідчення добровольця територіальної оборони», які будуть видані добровольцям після підписання ними контрактів та зарахування до складу ДФТГ.

- Ці посвідчення будуть виписувати у територіальних громадах, а засвідчувати їх буду я своїм підписом та печаткою районної військової адміністрації, -зазначив очільник РВА.

Олег Лєднік також додав, що списки добровольців та чисельність кожної ДФТГ оприлюднювати не будуть.

Нагадаємо, Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ поки призначив лише сімох командирів ДФТГ з Кременчуцького району. П’ятеро з низ з Кременчуув, та по одному – з Горішніх Плавнів і Семенівки. Проте, наразі командирів залишилось лише 6 – один пішов служити до лав ЗСУ.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: добровольче формування територіальна оборона Кременчуцький район
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