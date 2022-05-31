Ferrexpo передає військовим і правоохоронцям Полтавщини 500 бронежителів і 500 касок

500 бронежителів і 500 касок передають військовим і правоохоронцям Полтавщини компанія Ferrexpo та Біланівський ГЗК. Ця допомога на 17 млн грн!

Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

- Обласна адміністрація вже прийняла засоби захисту і згодом розподілить за призначенням.

Полтавщина стала надійним тилом і великим гуманітарним хабом. Уся область, усі наші люди згуртувалися задля перемоги. Кожен – на своєму місці, але разом ми тримаємо наш фронт. Сотні тисяч людей роблять важливі справи. Військові, тероборона, медики, рятувальники, волонтери, влада та соціально відповідальний бізнес. Ось такий злагоджений механізм дає змогу Україні стримувати агресора, захищати державу та Європу.

Дякую компанії Ferrexpо й особисто генеральному директору Біланівського ГЗК, керівнику програм КСВ в Україні Юрію Химичу. З перших днів війни компанія безперервно допомагає ЗСУ.

Все буде Україна!, - написав Дмитро Лунін та оприлюднив фотографії переданого військового спорядження.