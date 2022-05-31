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Кременчуцькі випускники відмовилися від подарунків на користь Збройних сил України

Сьогодні, 17:24 Переглядів: 409

 

Для бійців закупили тактичні ліхтарі

Випускники групи Л-11А наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. А.С.Макаренка зробили подарунок українським воїнам. Під керівництвом класного керівника Валентини Верещаки учні вирішили допомогти нашій армії, нашим хоробрим і мужнім хлопцям, які кожного дня стоять на захисті нашої держави.

 

Підлітки пожертвували власними подарунками на честь закінчення навчання на користь ЗСУ і це безумовно дуже і дуже зворушливо. 

Батьки випускників зібрали близько 4 000 гривень на пам’ятний подарунок ліцеїстам, але ті відмовилися і вирішили віддати кошти на потреби Збройних сил України. 

 

ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» зв’язалася з одним із підрозділів передової та, за їх проханням, надали допомогу в придбанні тактичних ліхтариків.

 

Так вчора, 30 травня, у військово-історичному музеї ВПУ №7 відбулося вручення ліхтариків для подальшої передачі їх у зону бойових дій. 

У кожну коробку молоді люди поклали листівки зі словами підтримки і подяки нашим героям, а також солодкий подарунок хлопцям з Кременчука. Все це найближчим часом відправиться на фронт.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Олена Ніколаєнко
Теги: допомога Політ
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