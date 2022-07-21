Купуй свідомо: новий бот покаже, хто фінансує військові злочини

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 334

За допомогою Telegram-бота можна дізнатися, чи вийшла компанія-виробник певного товару з російського ринку

У Telegram з'явився корисний бот, який допоможе дізнатися, чи пішла компанія-виробник конкретного товару з російського ринку.

Щоб скористатися новим інструментом, достатньо написати назву товару або компанії.

Творці бота стверджують, що створили його на волонтерских засадах, аби допомогти світу у боротьбі з компаніями, які продовжують платити податки в бюджет рф і тим самим фінансують війну.

Вся інформація взята з відкритих джерел і несе суто інформаційний характер.

Знайти бот можна тут.