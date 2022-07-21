Купуй свідомо: новий бот покаже, хто фінансує військові злочини

За допомогою Telegram-бота можна дізнатися, чи вийшла компанія-виробник певного товару з російського ринку
У Telegram з'явився корисний бот, який допоможе дізнатися, чи пішла компанія-виробник конкретного товару з російського ринку.
Щоб скористатися новим інструментом, достатньо написати назву товару або компанії.
Творці бота стверджують, що створили його на волонтерских засадах, аби допомогти світу у боротьбі з компаніями, які продовжують платити податки в бюджет рф і тим самим фінансують війну.
Вся інформація взята з відкритих джерел і несе суто інформаційний характер.
Знайти бот можна тут.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер