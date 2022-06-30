Жителі області та переселенці скаржилися на гучні та різкі звуки транспорту
На Полтавщині заборонили рух автівок і мотоциклів без глушників. Про це сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Чимало скарг отримую в чат-боті й соцмережах на гучні та різкі звуки від автівок і мотоциклів, які їздять без шумопоглиначів. Звертаються як жителі області, так і люди, які приїхали до нас з інших регіонів, - написав Лунін у своєму телеграм-каналі.
Тому рада оборони Полтавщини заборонила рух транспорту, який використовує у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи без шумопоглинача.
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