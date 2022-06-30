Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Надзвичайні новини

«Лише голова і тулуб, без рук, без ніг», – рятувальники про роботу в «Амсторі» після прильоту

Сьогодні, 19:38 Переглядів: 2 698

 

Ці чоловіки гасили пожежу та витягували людей з-під завалів

Рятувальники Іван Мелеховець та Валентин Шімолін були серед тих 15 надзвичайників, які прибули на місце обстрілу ТЦ «Амстор» у Кременчуці одразу після прильоту. Вони почали гасити пожежу та витягувати людей з-під завалів. Відеорепортаж з рятувальниками опублікувало «Суспільне Полтава».

Імена рятувальників, які постраждали ліквідовуючи наслідки російської атаки на Кременчук - один з них у комі

Валентин Шімолін
Валентин Шімолін
- Була дуже велика задимленість, де не було нічого видно. Але одну людину ми врятували, передали її лікарям. Потім ми пройшли далі, з правої сторони під завалами лежала ще одна жінка, але ми не могли її дістати. Пробували розібрати конструкції, які її привалили, але вони були дуже тяжкі. Полум’я все ближче і ближче підходило, потім завалився дах, – згадує рятувальник Валентин Шімолін.

Заступник начальника 14-ї рятувальної частини Кременчука Іван Мелеховець, каже що через високу температуру горіння під час пожежі металеві конструкції будівлі просто почали текти. Тепер же цей метал захолов, сплавився з цеглою, утворивши тверді камені. Це спричинило труднощі під час деблокування.

Іван Мелеховець
Іван Мелеховець
- Ми не могли підійти навіть на 50 метрів до будівлі. Ми почали гасити пожежу. А потім, де притушили її, вже почали ходити, працювати. Дуже багато відірваних рук, тіла, лише голова і тулуб. Без рук, без ніг, – розповідає Валентин Шімолін.
Станіслав Блінов
Станіслав Блінов

Витягувати людей з-під завалів допомагав і начальник зміни оперативно-координаційного відділення Станіслав Блінов. Але коли обвалилася балка, здійнялася хмара отруйного пилу, чоловік надихався ним і отримав отруєння чадним газом, а потім втратив свідомість.

- Першу ніч я провів в реанімації, а потім мене перевели в загальну палату, - говорить Станіслав Блінов.

Нині рятувальники та комунальники продовжують розчищати зруйновані конструкції торгівельного центру.

Під час розбору завалів у ТЦ «Амстор» постраждали троє рятувальників
1
Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Суспільне Полтава
Теги: Амстор рятувальники обстріл
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх