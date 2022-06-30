«Лише голова і тулуб, без рук, без ніг», – рятувальники про роботу в «Амсторі» після прильоту

Рятувальники Іван Мелеховець та Валентин Шімолін були серед тих 15 надзвичайників, які прибули на місце обстрілу ТЦ «Амстор» у Кременчуці одразу після прильоту. Вони почали гасити пожежу та витягувати людей з-під завалів. Відеорепортаж з рятувальниками опублікувало «Суспільне Полтава».
Імена рятувальників, які постраждали ліквідовуючи наслідки російської атаки на Кременчук - один з них у комі
Заступник начальника 14-ї рятувальної частини Кременчука Іван Мелеховець, каже що через високу температуру горіння під час пожежі металеві конструкції будівлі просто почали текти. Тепер же цей метал захолов, сплавився з цеглою, утворивши тверді камені. Це спричинило труднощі під час деблокування.
Витягувати людей з-під завалів допомагав і начальник зміни оперативно-координаційного відділення Станіслав Блінов. Але коли обвалилася балка, здійнялася хмара отруйного пилу, чоловік надихався ним і отримав отруєння чадним газом, а потім втратив свідомість.
Нині рятувальники та комунальники продовжують розчищати зруйновані конструкції торгівельного центру.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер