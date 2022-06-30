«Лише голова і тулуб, без рук, без ніг», – рятувальники про роботу в «Амсторі» після прильоту

Сьогодні, 19:38 Переглядів: 2 698

Рятувальники Іван Мелеховець та Валентин Шімолін були серед тих 15 надзвичайників, які прибули на місце обстрілу ТЦ «Амстор» у Кременчуці одразу після прильоту. Вони почали гасити пожежу та витягувати людей з-під завалів. Відеорепортаж з рятувальниками опублікувало «Суспільне Полтава».

Валентин Шімолін

- Була дуже велика задимленість, де не було нічого видно. Але одну людину ми врятували, передали її лікарям. Потім ми пройшли далі, з правої сторони під завалами лежала ще одна жінка, але ми не могли її дістати. Пробували розібрати конструкції, які її привалили, але вони були дуже тяжкі. Полум’я все ближче і ближче підходило, потім завалився дах, – згадує рятувальник Валентин Шімолін.

Заступник начальника 14-ї рятувальної частини Кременчука Іван Мелеховець, каже що через високу температуру горіння під час пожежі металеві конструкції будівлі просто почали текти. Тепер же цей метал захолов, сплавився з цеглою, утворивши тверді камені. Це спричинило труднощі під час деблокування.

Іван Мелеховець

- Ми не могли підійти навіть на 50 метрів до будівлі. Ми почали гасити пожежу. А потім, де притушили її, вже почали ходити, працювати. Дуже багато відірваних рук, тіла, лише голова і тулуб. Без рук, без ніг, – розповідає Валентин Шімолін.

Станіслав Блінов

Витягувати людей з-під завалів допомагав і начальник зміни оперативно-координаційного відділення Станіслав Блінов. Але коли обвалилася балка, здійнялася хмара отруйного пилу, чоловік надихався ним і отримав отруєння чадним газом, а потім втратив свідомість.

- Першу ніч я провів в реанімації, а потім мене перевели в загальну палату, - говорить Станіслав Блінов.

Нині рятувальники та комунальники продовжують розчищати зруйновані конструкції торгівельного центру.