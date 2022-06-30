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Кременчук, Фотоколекція

Фоторепортаж з «Амстора»: місце трагедії очима фотографа

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 1 570

 

Життя кременчужан розділилося на «до» та «після», і ще довго ця рана болітиме усім нам

Фотограф Олександр Куліков надав редакції «Кременчуцького Телеграфа» світлини, які він зробив на місці трагедії на території торгівельного центру «Амстор», у який 27 червня рашисти влучили ракетою X-22 вагою майже 6 тонн.

СБУ встановила, що орки свідомо вдарили ракетами по ТЦ «Амстор»

На цих фотографіях можна побачити те, що, можливо, до цього залишалося за кадром.

Як просто на землі, підклавши під голову пляшки з водою, відпочивають рятувальники, потерпаючи від спеки, як вмиваються прямо з пожежного гідранта.

Як психолог ДСНС відводить дівчину у червоній сукні, щоб пооддаль поговорити з нею та застокоїти.

Як виглядають залишки речей у магазинах, які згоріли у пожежі.

Як містяни у скорботі дивляться на торговий центр, від якого залишилися самі руїни.

На жаль, страхіття війни не оминули Кременчук. Ми ніколи не забудемо те, що сталося, ніколи не пробачимо росіян, які розповідають про братські народи, а потім пускають ракети у мирних жителів. Життя кременчужан розділилося на «до» та «після», і ще довго ця рана болітиме усім нам.

Дякуємо kulikov_ratio за надані світлини!

Фото: Олександр Куліков
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Автор: Катерина Турубара Фото: Олександр Куліков
Теги: Амстор фото війна ракетний удар обстріл
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