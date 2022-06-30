Після впровадження транспортного безвізу ЄС повністю визнає українські водійські права

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 104

Українцям тепер не потрібно обмінювати посвідчення водія, щоб користуватися ним у Європі

Україна та ЄС 29 червня уклали угоду про «транспортний безвіз».

Окрім іншого, документ передбачає повне визнання посвідчень водія українського зразка у країнах ЄС та їх використання без будь-яких обмежень.

Відтак, українцям не потрібно буде обмінювати посвідчення водія чи складати додаткові іспити.

Дотепер громадяни України могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС, проте в низці країн діяли обмеження.

Наприклад, у Австрії, Латвії та Німеччині українськими водійськими правами можна було користуватися без обмежень лише протягом шести місяців. Після цього періоду вимагалося отримання міжнародного посвідчення.

Тепер усі обмеження будуть зняті.

Це суттєво спростить життя та працевлаштування українців за кордоном, які тимчасово залишили свої будинки.