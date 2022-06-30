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89% українців - проти того, щоб поступитись Росії територією заради миру - опитування

Сьогодні, 17:38 Переглядів: 170

 

Дві третини опитаних впевнені, що ЗСУ зможуть повернути території, які Росія окупувала з часу повномасштабного вторгнення

Близько 89% українців вважають неприйнятною потенційну угоду з Росією, яка б передбачала територіальні поступки України заради досягнення миру. Про це свідчать результати нового опитування, проведеного на замовлення видання Wall Street Journal та дослідницького інституту NORC при Чиказькому університеті.

66% опитаних висловили переконання, що ЗСУ зможуть повернути під український контроль ті території, які Росія окупувала з часу повномасштабного вторгнення у лютому цього року. Лише 10% респондентів висловили в цьому сумнів.

Трохи більше половини - 53% опитаних українців переконані, що ЗСУ зможуть витіснити російські сили з усієї України, включно з Кримом та Донбасом.

81% опитаних проти переговорів про те, щоб залишити Росії території, які російська війська захопили до повтомасштабного вторгнення - Крим і окремі частини Донецької та Луганської областей.

Опитування також засвідчило єднання українців перед зовнішньою загрозою. Більше половини опитаних українців сказали, що втратили на війні знайомих або родичів.

Дві третини респондентів зізнались, що через війну втратили роботу або можливості заробити на прожиття.

78% респондентів підтримують те, як президент Володимир Зеленський реагує на російське вторгнення. 7% опитаних вважають дії українського президента слабкими.

Щодо військової та фінансової допомоги Україні в час повномасштабного вторгнення, 89% опитаних українців висловили задоволення підтримкою Польщі, яка прийняла 3 мільйона біженців з України на надає Києву озброєння.

Три чверті респондентів задоволені допомогою США.

27% опитаних висловили задоволення допомогою Франції, 22% задоволені підтримкою Німеччини.

Єдине, в чому респонденти не зійшлися в думці - ставлення до мови.

77% серед україномовних респондентів виступають проти вивчення російської мови в українських школах та університетах.

Серед російськомовного населення менше половини – лише 47% опитаних проти вивчення російської мови в освітніх закладах. Схожі цифри - щодо підтримки використання російської мови в українських судах, органах державної влади.

При цьому серед російськомовних громадян 79% сказали, що їхня думка про росіян від лютого цього року значно погіршилась.

Опитування проводилось з 9 по 13 червня у телефонному режимі серед дорослих на території, підконтрольній українському уряду, та серед переселенців.

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Автор: Віктор Крук
Теги: опитування окупація
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