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Кременчук, Надзвичайні новини

Імена рятувальників, які постраждали ліквідовуючи наслідки російської атаки на Кременчук - один з них у комі

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 573

 

Ми маємо знати імена і бути вдячними героям-рятувальникам, які тушили пожежу та наразі продовжують розбирати завали ТЦ «Амстор»

У ДСНС назвали імена героїв-рятувальників, які постраждали ліквідовуючи наслідки російської атаки на Кременчук. Про це написали на офіційній сторінці ДСНС у Фейсбуці.

Першим рятувальником, який постраждав у Кременчуці під час гасіння пожежі ТЦ «Амстор», був начальник зміни оперативно-координаційного відділення Блінов Станіслав Сергійович. 27 червня, близько 18 години, він отруївся чадним газом та втратив свідомість. Карети швидкої допомоги, яка чергувала на місці пожежі, негайно доставила його до реанімаційного відділення кременчуцької лікарні. Сьогодні Станіслав все ще перебуває в лікарні, під наглядом лікарів.

Під час ліквідації розбирання завалів ТЦ «Амстор», на світанку 29 червня, трапився обвал бетонної плити, якою було тяжко травмовано Сирова Юрія Олексійовича, начальника караулу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Миргород, капітана служби цивільного захисту. Юрій працює пожежним з 2000 року. Він отримав чисельні переломи та зараз знаходиться в реанімації, у комі. Вдома Юрія чекає дружина та троє неповнолітніх дітей. І ми молимося за його якнайшвидше одужання…

Цією ж плитою був травмований Шкумат Олександр Григорович, старший рятувальник-дозиметрист, старший сержант служби цивільного захисту. Працює в ДСНС з 2011 року.

Олександр отримав травму ноги. Сьогодні він вже дома та рветься на службу…

Усі ці люди – Герої.

І ми хочемо, аби вся країна знала їх в лице та пишалася ними так, як пишаємося ми. І ще тисячами Героїв, які щодня на передовій - передовій подолання наслідків звірств, які принесла в наш дім росія.

Дорогі наші, ми подумки щодня тримаємо над вами покров, який захищає та оберігає… Бережіть себе, будь ласка.

А тим, хто отримав травму - якнайшвидшого одужання.

 

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: ДСНС Амстор Кременчук рятувальники
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