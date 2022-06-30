При проведенні аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ «Амстор» виявили ще 5 фрагментів тіл

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 2 789

Всього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл

Щойно стало відомо, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт у Кременчуці на території ТЦ «Амстор» виявили 5 фрагментів тіл. Всього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл.

Про це повідомила пресслужба ДСНС на своїй сторінці у Фейсбуці.

- Станом на 15:20 на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ «Амстор», додатково виявлено 5 фрагментів тіл. Всього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на ранок 30 червня, рятувальники виявили 8 фрагментів тіл. Загиблими вважаються 18 людей, а 21 – зниклими без вісті.