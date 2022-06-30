У Полтаві викрили розтрату бюджетних коштів у комунальної організації на 570 тисяч грн

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В організації понад рік безпідставно нараховували зарплату працівникам, які фактично в ній не працювали

У причетності до розтрати більше ніж 570 тисяч грн правоохоронці підозрюють керівника комунальної організації Полтавської міської ради, бухгалтера до двох працівників. Злочинну схему викрили співробітники Слідчого управління ГУНП та слідчі Полтавського районного управління поліції у взаємодії зі співробітниками управління СБУ та за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.

Як зазначається у повідомленні, слідчими зібрано докази підробки офіційної документації, на підставі якої понад рік безпідставно нараховували зарплату працівникам, які фактично не працювали в організації.

Слідчим підрозділом, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, усім фігурантам повідомлено про підозру:

керівникові організації та бухгалтеру інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (частина 4 статті 191, частина 2 статті 28, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України);

двом працівникам – пособництво в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (частина 5 статті 27, частина 4 статті 191).

- На даний час до суду спрямовано клопотання щодо відсторонення керівника комунальної організації від займаної посади та обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою, - йдеться у повідомленні.