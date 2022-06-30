«За Кременчук! За загиблих в «Амсторі» - українські військові мстять російським окупантам

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 741

Кілька фото з фронту від наших захисників, які мстять окупантам

27 червня російські війська нанесли ракетний удар по торговельному центру «Амстор» у Кременчуці, де на той час перебувало до тисячі людей. Роботи по розбору завалів тривають третю добу. Внаслідок варварської атаки станом на ранок 30 червня 18 людей вважаються загиблими, 21 безвісті зниклими, знайдено 8 фрагментів людських тіл, 61 людина отримала поранення.

Цей воєнний злочин російської армії шокував увесь світ. Щодо нього висловилися лідери майже усіх країн світу. Відбулося окреме засідання Генеральної асамблеї ООН.

Міжнародна спільнота засуджує цей злочин рашистів, а українські військові відплачують за нього ворогу щодня – залпами снарядів та ракет. Із приписом на них: «За Кременчук! За Амстор!»

Публікуємо декілька світлин цієї святої помсти ворогу від захисників України!

Нагадаємо, вчора наші військові записали звернення до кременчужан. Відео надіслали до редакції «Кременчуцького Телеграфа». Вони висловили слова підтримки кременчужанам після подій 27 червня.

- Обіцяємо робити все, що від нас залежить. Ми будемо мстити за кожне життя, яке забрала безглузда військова агресія. Наша помста не знатиме жалю. Ворог буде знищений, - кажуть захисники.



