Кременчуцька військова адміністрація про оперативну ситуацію у районі за минулу добу

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 356

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається цілком контрольованою. Після ракетного удару російської армії по ТЦ «Амстор» у Кременчуці 27 червня надзвичайних подій у районі не було.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулу добу громадяни 9 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено 3 адмінпротоколів за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автівок цих водіїв, адже під час воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.

Затримано одну особу за незаконний вилов риби на Кременчуцькому водосховищі.

Також сталася ДТП з потерпілими на вулиці Київській біля ТЦ «Нова лінія».

Великих пожеж у районі не було.

- Усі зусилля ДСНС наразі спрямовані на завершення розбирання завалів у ТЦ «Амстор». Роботи тривають вдень і вночі. Станом на ранок розібрані завали на 80% площ торговельного центру, - зазначив Олег Лєднік.