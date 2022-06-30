Кременчуцька військова адміністрація про оперативну ситуацію у районі за минулу добу

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається цілком контрольованою. Після ракетного удару російської армії по ТЦ «Амстор» у Кременчуці 27 червня надзвичайних подій у районі не було.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він зазначив, що за минулу добу громадяни 9 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено 3 адмінпротоколів за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автівок цих водіїв, адже під час воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.
Затримано одну особу за незаконний вилов риби на Кременчуцькому водосховищі.
Також сталася ДТП з потерпілими на вулиці Київській біля ТЦ «Нова лінія».
Великих пожеж у районі не було.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер