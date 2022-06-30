Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Путін проти українського народу

ЗСУ вибили росіян з острову Зміїний – росіяни назвали свою втечу «кроком доброї волі»

Сьогодні, 13:57 Переглядів: 455

 

Вночі ворог поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами

Відтепер раніше окупований росіянами острів Зміїний — звільнено. Збройні Сили України вдало провели чергову військову операцію, унаслідок якої війська рф залишили цю територію.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування «Південь».

Зазначається, що протягом ночі на 30 червня, після вдало нанесених чергових вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, ворог поспіхом евакуював залишки свого гарнізону двома швидкісними катерами.

Що цікаво, рашисти заявили, що вони, мовляв, завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що там був. Нібито це, «крок доброї волі». Про це повідомляє видання «Медуза» .

За словами представників міністерства оборони рф, завдяки виведенню військ з острова Зміїний, світовій спільноті нібито продемонстровано, що рф не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України.

Під час ефіру телемарафону радник керівника Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко назвав цю подію надзвичайно важливою, яка свідчить про втрату росією контролю цієї частини Чорного моря.

За його словами, окупанти сподівалися зробити зі Зміїного так званий авіаносець після знищення крейсера «москва».

- Рашисти планували встановити на острові системи протиповітряної оборони та контролювати цю частину Чорного моря. На щастя, українським військовим вдалося вибити московитів. Це величезна перемога для ЗСУ. В цій частині акваторії Чорного моря нам вдалося нівелювати весь Чорноморський флот рф. Ми зробили це, не маючи свого флоту, - зазначив Денисенко та додав, що висадка ворожого десанту тепер неможлива.
2
Автор: Віктор Крук
Теги: ЗСУ втрати окупантів Чорне море
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх