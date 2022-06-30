ЗСУ вибили росіян з острову Зміїний – росіяни назвали свою втечу «кроком доброї волі»

Сьогодні, 13:57 Переглядів: 455

Відтепер раніше окупований росіянами острів Зміїний — звільнено. Збройні Сили України вдало провели чергову військову операцію, унаслідок якої війська рф залишили цю територію.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування «Південь».

Зазначається, що протягом ночі на 30 червня, після вдало нанесених чергових вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, ворог поспіхом евакуював залишки свого гарнізону двома швидкісними катерами.

Що цікаво, рашисти заявили, що вони, мовляв, завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що там був. Нібито це, «крок доброї волі». Про це повідомляє видання «Медуза» .

За словами представників міністерства оборони рф, завдяки виведенню військ з острова Зміїний, світовій спільноті нібито продемонстровано, що рф не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України.

Під час ефіру телемарафону радник керівника Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко назвав цю подію надзвичайно важливою, яка свідчить про втрату росією контролю цієї частини Чорного моря.

За його словами, окупанти сподівалися зробити зі Зміїного так званий авіаносець після знищення крейсера «москва».

- Рашисти планували встановити на острові системи протиповітряної оборони та контролювати цю частину Чорного моря. На щастя, українським військовим вдалося вибити московитів. Це величезна перемога для ЗСУ. В цій частині акваторії Чорного моря нам вдалося нівелювати весь Чорноморський флот рф. Ми зробили це, не маючи свого флоту, - зазначив Денисенко та додав, що висадка ворожого десанту тепер неможлива.