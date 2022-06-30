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Кременчук, Надзвичайні новини

Керівник Кременчуцької РВА подякував усім, хто гасив пожежу, рятував людей та розбирає завали в «Амсторі»

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 455

 

Троє рятувальників отримали травми, один з них знаходиться у важкому стані

На розборі завалів знищеного ракетним ударом російської армії торговельного центру «Амстор» у Кременчуці троє співробітників ДСНС отримали травми.

Один рятувальник отруївся чадним газом в перший день гасіння пожежі на торговельному центрі, а двоє отримали травми в ніч на 29 червня під час демонтажу залізобетонних плит. Один із них отримав важкі травми і наразі перебуває у лікарні.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- У нас велика трагедія. Я хочу подякувати усім, хто працював і вдень, і вночі в єдиному пориві, проявляючи мужність та витримку, ризикуючи своїм здоров’ям, а інколи й життям, рятуючи людей. У перші хвилини було багато добровольців, які кидались у полум’я на допомогу. Серед них були і молоді хлопці, і поліцейські, і військові. Багато людей, у яких високе почуття громадянської відповідальності, намагалися надати допомогу постраждалим. Тому усім їм хочу висловити слова вдячності за їх героїзм, небайдужість та врятовані життя. Всім їм дуже дякую! Ми непереможна нація!, - заявив Олег Лєднік.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: Кременчуцька РВА ТЦ Амстор Кременчук
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