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На «Амстор» запустили протикорабельну ракету з похибкою влучення 300 метрів

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 1 251

 Удари такими ракетами - по містах – це не знищення об'єктів, а терор

Про те, яку зброю запустили по Кременчуку, написав Юрій Сапронов, відомий харківський бізнесмен. За його даними, ракети X22 Буря -  а за класифікацією НАТО «Кухня»  - почали виробляти 1967 року. При цьому до 1989 було вироблено близько 1 000 штук, до речі більше 100 штук X22 Україна віддала рф у 1991 році в рахунок погашення боргів.

Це - крилата протикорабельна  ракета повітряного базування. Довжина ракети - 12 метрів, вага - майже 6 тонн.

ТУ-22, ТУ-95, ТУ-160 - важкі стратегічні бомбардувальники запускають їх у відстань до 600 км.

Автор наголошує, що це «високоточна»  ракета з похибкою влучення радіусом 300 м.

 

«Містом точно бити неможливо, удар X22 по торговому центру в Кременчуці і удари цими ракетами по містах - це терор, а не знищення об'єктів.

Це масові вбивства мирних мешканців.

Бумеранґ прилетить.

Обов'язково.

Ми не пробачимо.

Дядюшки з Вашингтона, може, тепер Ви нам дасте системи ПРО та ППО?

Ми самі закриємо небо, дайте будь ласка, чим закрити.

Скільки ще мирних українців у наших містах мають загинути від X22 та Іскандерів?

Ви просто скажіть нам скільки?

Ще тисяча?», - написав Юрій Сапронов

Нагадаємо, 27 червня по Кременчуку вгатили ракетами Х-22 з Курської області  


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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна Амстор ракета Х22
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