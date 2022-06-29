На «Амстор» запустили протикорабельну ракету з похибкою влучення 300 метрів

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Удари такими ракетами - по містах – це не знищення об'єктів, а терор

Про те, яку зброю запустили по Кременчуку, написав Юрій Сапронов, відомий харківський бізнесмен. За його даними, ракети X22 Буря - а за класифікацією НАТО «Кухня» - почали виробляти 1967 року. При цьому до 1989 було вироблено близько 1 000 штук, до речі більше 100 штук X22 Україна віддала рф у 1991 році в рахунок погашення боргів.

Це - крилата протикорабельна ракета повітряного базування. Довжина ракети - 12 метрів, вага - майже 6 тонн.

ТУ-22, ТУ-95, ТУ-160 - важкі стратегічні бомбардувальники запускають їх у відстань до 600 км.

Автор наголошує, що це «високоточна» ракета з похибкою влучення радіусом 300 м.

«Містом точно бити неможливо, удар X22 по торговому центру в Кременчуці і удари цими ракетами по містах - це терор, а не знищення об'єктів. Це масові вбивства мирних мешканців. Бумеранґ прилетить. Обов'язково. Ми не пробачимо. Дядюшки з Вашингтона, може, тепер Ви нам дасте системи ПРО та ППО? Ми самі закриємо небо, дайте будь ласка, чим закрити. Скільки ще мирних українців у наших містах мають загинути від X22 та Іскандерів? Ви просто скажіть нам скільки? Ще тисяча?», - написав Юрій Сапронов

Нагадаємо, 27 червня по Кременчуку вгатили ракетами Х-22 з Курської області



