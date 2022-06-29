Начальники ОВА та РВА: торговельні заклади під час повітряної тривоги мають припиняти роботу

Усі торговельні центри на Полтавщині перевірять на дотримання правил безпеки під час повітряних тривог
Незважаючи на страшну трагедію – загибель десятків людей 27 червня внаслідок ракетного удару рашистів по ТЦ «Амстор», у Кременчуці під час повітряних тривог продовжують працювати торговельні центри. Їх працівників примушують нехтувати заходами безпеки і знаходитись на своїх робочих місцях. Як їм бути та що робити?
Таке питання на ранковому брифінгу задали начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку.
Пізніше начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін написав у своєму Телеграм-каналі про те, що доручив провести перевірки всіх торговельних центрів на території Полтавщини.
- Наказав перевірити чи визначені найбільш безпечні приміщення для перебування відвідувачів торговельних центрів під час повітряної тривоги і чи відповідають вони встановленим вимогам. Чи ознайомлений персонал з правилами поводження під час повітряної тривоги і чи є спеціальні вказівники. А головне чи дотримуються в ТЦ всіх правил безпеки під час повітряних тривог.
До цієї роботи будуть залучені представники ДСНС, поліції, Держпродспоживлужби, обласної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, - повідомив Дмитро Лунін.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер