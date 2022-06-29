Начальники ОВА та РВА: торговельні заклади під час повітряної тривоги мають припиняти роботу

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 535

Незважаючи на страшну трагедію – загибель десятків людей 27 червня внаслідок ракетного удару рашистів по ТЦ «Амстор», у Кременчуці під час повітряних тривог продовжують працювати торговельні центри. Їх працівників примушують нехтувати заходами безпеки і знаходитись на своїх робочих місцях. Як їм бути та що робити?

Таке питання на ранковому брифінгу задали начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку.

- Краще, щоб у такому випадку написали письмову заяву до поліції з вказанням хто дає розпорядження не виконувати заходи безпеки під час повітряної тривоги. Якщо працівники не хочуть писати такі заяви, то треба хоча б викликати поліцію по номеру 102. Поліцейські прибудуть та зафіксують факт роботи торговельного закладу під час повітряної тривоги. Далі вже слідство встановить хто саме примушував працівників нехтувати заходами безпеки і дасть правову оцінку таким діям, - пояснив Олег Лєднік.

Пізніше начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін написав у своєму Телеграм-каналі про те, що доручив провести перевірки всіх торговельних центрів на території Полтавщини.