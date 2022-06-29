При обороні Маріуполя загинула боєць «Азову», випускниця Кременчуцького національного університету Алла Порплиця

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Повідомлення про загибель дівчини надійшло зі значним запізненням, бо чоловік Алли разом з іншими бійцями «Азову» потрапив у полон і тривалий час не мав можливості зв’язатися з родиною та повідомити про смерть дружини

Алла Порплиця закінчила Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського у 2021 році. З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну вона, як військовослужбовиця полку «Азов», захищала Маріуполь. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського.

Алла родом із Павлиша. Інформація про її загибель наразі оприлюднена на офіційному сайті Онуфріївської селищної ради. Повідомлення про загибель дівчини надійшло зі значним запізненням, бо чоловік Алли разом з іншими бійцями «Азову» потрапив у полон і тривалий час не мав можливості зв’язатися з родиною та повідомити про смерть дружини.

До Кременчуцького національного університету Алла Порплиця вступила у 2017 році, на заочне відділення, на природничий факультет. Навчалася з інтересом. Їй взагалі подобалось вчитися – ще у школі вона стала слухачкою Малої академії наук України (секція «психологія»). У 2021-му Алла захистила диплом, здобула спеціальність еколога. Спершу планувала отримати другу вищу освіту, натомість підписала контракт на військову службу. Це сталося ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Алла доклала чимало зусиль, аби потрапити служити до Окремого загону спеціального призначення «Азов» – там служив її наречений. Їй це вдалося. З перших днів повномасштабної війни вони разом обороняли від російських окупантів Маріуполь, тримали оборону «Азовсталі».

10 квітня Алла та її наречений одружилися. Весілля пройшло під обстрілами – росіяни без упину обстрілювали та бомбили Маріуполь. Ситуація в місті погіршувалась з кожним днем. 6-7 травня Аллу мали евакуювати, але евакуація зірвалася. 7 травня дівчина востаннє надіслала мамі повідомлення. Після цього зв’язок з нею увірвався.

8 травня, під час чергового бомбардування Маріуполя, Алла загинула. Її чоловік потрапив у полон і тривалий час не мав можливості зв’язатися з ріднею та повідомити про загибель дружини.

- Вона була хороброю і безстрашною, з загостреним почуттям справедливості та відповідальності. Дуже любила свою родину. Піклувалась про неї навіть знаходячись на "Азовсталі", під жорстокими бомбардуваннями, – написали про Аллу на веб-сторінці її рідної Онуфріївської громади.