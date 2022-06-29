Кременчужани прохають побудувати меморіал в пам'ять загиблих замість ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 327

Сьогодні, 29 червня, на сайті Президента України з'явилася петиція, яка закликає побудувати меморіал в пам'ять про загиблих у Кременчуці замість ТЦ Амстор. Авторкою виступила Куторженко Ірена Миколаївна.

- Внаслідок обстрілу торгівельного центру загинули десятки людей. На цьому місці ми не маємо права будувати новий розважальний центр! Ми повинні вшанувати пам'ять наших рідних та близьких нам людей, які там згоріли живцем, - йдеться в петиції.

Підтримати петицію можна тут за посиланням.