По Кременчуку вгатили ракетами Х-22 з Курської області, - командування повітряних сил ЗСУ

У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.
Вказано, що літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.
Країна-окупант, країна-терорист, зазначили в ЗСУ.
27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в в будівлю торговельного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про 10 загиблих. Травми отримали 40 осіб.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер