По Кременчуку вгатили ракетами Х-22 з Курської області, - командування повітряних сил ЗСУ

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У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.

Вказано, що літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Країна-окупант, країна-терорист, зазначили в ЗСУ.

27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в в будівлю торговельного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про 10 загиблих. Травми отримали 40 осіб.