Кременчужани розшукують своїх родичів, які знаходилися у ТРЦ «Амстор» під час обстрілу

У соцмережах кременчужани розшукують своїх близьких та рідних, які під час бомбардування знаходилися (чи могли знаходитися) у торгівельно-розважальному центрі «Амстор». Здебільшого це працівники ТРЦ.
Якщо ви володієте інформацією про цих людей чи вони виходили з вами на зв'язок, подзвоніть за номерами на світлинах або на лінію 102.
Нагадаємо, у готелі «Дніпровські зорі» працює мобільний пункт поліції, куди можуть звертатися родичі тих кременчужан, які були у ТРЦ під час обстрілу. Там можна залишити дані зниклих.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер