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Кременчужани розшукують своїх родичів, які знаходилися у ТРЦ «Амстор» під час обстрілу

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 411

 

Здебільшого це працівники ТРЦ

У соцмережах кременчужани розшукують своїх близьких та рідних, які під час бомбардування знаходилися (чи могли знаходитися) у торгівельно-розважальному центрі «Амстор». Здебільшого це працівники ТРЦ.

У Кременчуці пролунали вибухи. Є постраждалі та загиблі

Якщо ви володієте інформацією про цих людей чи вони виходили з вами на зв'язок, подзвоніть за номерами на світлинах або на лінію 102.

Нагадаємо, у готелі «Дніпровські зорі» працює мобільний пункт поліції, куди можуть звертатися родичі тих кременчужан, які були у ТРЦ під час обстрілу. Там можна залишити дані зниклих.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h_kremenchug
Теги: розшук розыск Амстор обстріли бомбардування
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