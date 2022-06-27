Кременчужани розшукують своїх родичів, які знаходилися у ТРЦ «Амстор» під час обстрілу

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 411

У соцмережах кременчужани розшукують своїх близьких та рідних, які під час бомбардування знаходилися (чи могли знаходитися) у торгівельно-розважальному центрі «Амстор». Здебільшого це працівники ТРЦ.

Якщо ви володієте інформацією про цих людей чи вони виходили з вами на зв'язок, подзвоніть за номерами на світлинах або на лінію 102.

Нагадаємо, у готелі «Дніпровські зорі» працює мобільний пункт поліції, куди можуть звертатися родичі тих кременчужан, які були у ТРЦ під час обстрілу. Там можна залишити дані зниклих.