Під час розбору завалів у ТЦ «Амстор» постраждали троє рятувальників

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Під час ліквідації наслідків ракетного удару по ТЦ «Амстор» постраждали двоє рятувальників. Як повідомляє ДСНС, 27 червня близько 17.00 під час гасіння пожежі втратив свідомість начальник чергової зміни ОКВ 4 ДПРЗ, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння було доставлено до реанімаційного відділення Кременчуцької ЦРЛ. Нині він проходить амбулаторне лікування.

Також повідомляється, що 29 червня о 4 годині під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит стався зсув однієї з них, внаслідок чого отримали травми два співробітника ДСНС – начальник караулу 5 ДПРЧ м. Миргород та старший рятувальник дозиметрист АРЗ СП. Наразі вони перебувають у лікарні.

Зазначається, що станом на 8 годину 29 червня пошукові роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації. Працюють дві оперативні дільниці на найбільш складних ділянках робіт.

Підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75 % загальної площі об’єкту.