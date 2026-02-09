ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині взяли під варту військового, який міг «зливати» дані про місця дислокації військових частин

Вчора, 22:00 Переглядів: 236

Чоловік в «Однокласниках» створив фейкову сторінку своєї знайомої і там публікував інформацію про розташування військових частин

На Полтавщині взяли під варту військовослужюовця за підозрою у поширенні інформації про місця дислокації військових частин в умовах воєнного стану. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Полтави від 29 січня 2026 року.

У тексті ухвали зазначено, що 23 грудня 2024 року чоловік зареєструвався у соцмережі «Однокласники» та створив фейковий профіль своєї знайомої без її на те згоди. Далі із цього акаунта від і публікував у соцмережі інформацію про місця розташування частин Збройних сил України.

Зокрема, мова йде про одну із військових частин, що нині базується на території Полтавської області. За даними слідства, у січні минулого року чоловік зробив у застосунку Google Maps скриншоти з прив’язкою до місцевості та розмістив їх у соцмережі, зокрема у папці з назвою, яка, на думку слідства, вказувала на «штаб» артпідрозділу.

У Міністерстві оборони підтвердили наявність військової частини за вказаними координатами, проте наголосили, що ця інформація не була оприлюднена офіційно Генштабом чи іншими уповноваженими органами.

Прокурор підтримав клопотання слідчого про арешт, натомість підозрюваний та його адвокат заперечували і просили застосувати м’якший запобіжний захід. Суд однак ухвалив рішення взяти підозрюваного під варту без права внесення застави до 28 березня 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці судили жінку, яка поширювала інформацію про роботу ТЦК у месенджері.

0
Автор: Яна Гудзь
