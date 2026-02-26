У Кременчуці правоохоронці розслідують справу щодо можливого внесення незаконних змін до реєстру «Оберіг». Про це йдеться в ухвалі Автозаводського райсуду Кременчука від 18 лютого.

За даними слідства, у вересні 2025 року до поліції надійшли матеріали військової контррозвідки СБУ щодо можливої причетності посадовця одного зі структурних підрозділів (імовірно, мова йде про один із відділів Кременчуцького РТЦК та СП) до зміни даних у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

У грудні 2024 року одного з військовозобов’язаних оголосили в розшук через неприбуття за повісткою. Однак за кілька днів у реєстрі скасували статус «розшук» із підставою «надання відстрочки/бронювання».

Слідство вважає, що на момент внесення змін чоловік перебував за кордоном і не міг особисто з’явитися для оформлення відстрочки. Крім того, правоохоронці перевіряють можливі родинні зв’язки між працівниками установи та військовозобов’язаним.

10 лютого 2026 року слідчі провели обшук вдома в однієї з фігуранток справи. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон iPhone 16 Pro. Слідчий визнав телефон речовим доказом, оскільки, на думку правоохоронців, він може містити дані про можливе втручання в роботу автоматизованої системи. Власниця телефону в суді заперечувала проти арешту та просила повернути пристрій без обмежень.

Слідчий суддя дійшов висновку, що телефон може бути використаний як доказ у провадженні, тому наклав на нього арешт. Водночас суд обмежився забороною відчуження та розпорядження пристроєм — без позбавлення власниці права користування ним.

Можемо припустити, що справа стосується обшуків, які 10 лютого походили в одному з відділів Кременчуцького РТЦК та СП.