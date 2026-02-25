Речник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у Полтавській області Роман Істомін пояснив, чому записи з бодікамер, що фіксують перевірки військового обліку, не публікують у відкритому доступі. Про це повідомило видання «Телеграф».

За його словами, під час рейдів бодікамери використовують як працівники груп оповіщення, так і поліцейські, які їх супроводжують. Загалом на одну групу припадає дві камери. Вони призначені для фіксації дій посадових осіб і можливих конфліктних ситуацій, однак відзняті матеріали не публікують у мережі.

Причина — правові обмеження. Відео з бодікамер зберігають на спеціальному сервері, а доступ до них можливий лише за офіційним запитом слідчих або судових органів. Самостійне оприлюднення таких записів могло б порушувати законодавство про захист персональних даних, адже на кадрах зафіксовані обличчя та особиста інформація громадян.

У ТЦК наголошують, що навіть керівництво центру не має повноважень публікувати ці відео у соціальних мережах чи на інших відкритих ресурсах без належної юридичної підстави. Тому доступ до записів суворо регламентований — з міркувань безпеки та захисту конфіденційності.

Нагадаємо, що у Кременчуці мерія придбала бодікамери для ТЦК та СП на понад 170 тисяч гривень.