Кременчук, Гроші, Війна

У Кременчуці мерія придбала бодікамери для ТЦК та СП на понад 170 тисяч гривень

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 166

Оскільки запит є терміновим, закупівлю проводили без використання електронної системи — договір уклали напряму з постачальником. Виконком придбав обладнання у вже відомої ФОП Дев’ятової Світлани Олегівни, зв'язки якої ведуть до депутатів міської ради

Кременчуцький виконавчий комітет придбав для районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 20 нагрудних бодікамер — на це витратили 172 тисячі 200 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Відомо, що закупівлю аргументували нагальною потребою, яка виникла після обстрілу росіянами будівлі ТЦК у Кременчуці у липні цьогоріч.

Оскільки запит є терміновим, закупівлю проводили без використання електронної системи — договір уклали напряму з постачальником. Виконком придбав обладнання у ФОП Дев’ятової Світлани Олегівни. Бодікамери мають доставити до 30 жовтня.

За даними Clarity Project, Світлана Дев’ятова зареєстрована як підприємиця з 2023 року у Кременчуці. За цей час підписала понад сотню договорів з держзамовниками на загальну суму у понад 16 мільйонів гривень. Найбільше — з Кременчуцьким виконавчим комітетом — на понад 11 мільйонів гривень.

Додамо, що ФОП Дев’ятова раніше вже фігурувала у матеріалах «Кременчуцького Телеграфа» щодо закупівель мерією дронів. У 2023 році виконком замовив у ФОП дронів на суму 1 млн 70 тис. грн (на неконкурентних закупівлях).

Фаворити не пройшли: завдяки чому мерія Кременчука купила дрони дешевше

Скриншот YouControl

Як писали журналісти, ФОП Дев’ятова пов’язана з двома іншими постачальницями дронів для мерії — ФОП Сенченко та ФОП Шаволіною, якій виконком зробив у 2023 році найбільше замовлень на дрони, на понад 7 млн грн. Зв’язки усіх цих підприємиць ведуть і до іншого постачальника дронів — Олексія Волкова. Його дружина Валерія Волкова є депутаткою Кременчуцької міської ради від партії «Слуга народу».

Бізнес-зв’язки Олексія Волкова перетинаються з іншим депутатом міськради — Сергієм Порчиряном, колегою Валерії Волкової по фракції. У 2023-му група ФОПів, пов’язана з депутатами міської ради, без конкуренції отримала підрядів на дрони на суму понад 16 млн грн.

У вересні цьогоріч виконком також напряму придбав у ФОП генератори на понад 370 тисяч гривень.

Бойова повістка тільки на бодікамеру

З 1 вересня усі військовослужбовці територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) зніматють перевірку документів та вручення повісток військовозобов’язаним на спеціальні бодікамери. Їх носіння стало обов’язковим. Очікується, що так процес перевірки та оповіщення стане прозорішим й можна буде забезпечити законність діяльності співробітників ТЦК та захистити права усіх сторін.

Бойові повістки ТЦК відсилатимуть через «Укрпошту», а відмова від їх отримання вважатиметься ухиленням від мобілізації

Втім військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже понад рік використовують боді-камери під час заходів оповіщення, повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

