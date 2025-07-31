Бойові повістки ТЦК відсилатимуть через «Укрпошту», а відмова від їх отримання вважатиметься ухиленням від мобілізації

Вчора, 22:00 Переглядів: 207

Постанова Кабміну стосується осіб, які щойно пройшли ВЛК, або мають чинний висновок військово-лікарняної комісії та не мають відстрочки від призову

Уряд змінив процедури військового обліку та призову під час мобілізації. Відповідні рішення містяться в постанові Кабміну від 30.07.2025 р. №916 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації». Ця постанова внесла зміни до:

Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;

Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Він назвав новації цієї постанови:

упорядковано ведення персонально-первинного військового обліку у виконавчих органах місцевого самоврядування;

актуалізовано перелік звітних документів;

приведено графи списків персонального військового обліку у відповідність до даних військово-облікових документів;

передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності - уточнено алгоритм дій закладів освіти і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо таких категорій жінок;

удосконалено механізм внесення інформації до ЄДРВ «Оберіг»;

передбачено присвоєння первинного військового звання «солдат (матрос) запасу» одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25 річного віку та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, без їх виклику до ТЦК.

У Міноборони уточнили, що ухвалена урядом постанова також передбачає:

формування поіменних списків засобами системи «Оберіг» для організації відправки команд під час призову на військову службу;

надсилання повісток рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання.

Щодо останньої новації, то у «Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», затвердженого постановою Кабміну від 16.05.2024 року №560, закріпили нову норму - на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору (у разі потреби) резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис або надсилається районним (міським) ТЦК та СП засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання.

Відмова від отримання листа з повісткою вважатиметься ухиленням від мобілізації, а вручення листа фіксуватимуть офіційно.

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Нагадаємо, сьогодні ми писали, що протягом липня на Полтавщині виявили інформацію про 11 інцидентів, винуватцями яких могли бути військовослужбовці ТЦК та СП. Десять з них не підтвердились. Один підтверджений інцидент стосується двох посадових осіб Миргородського районного ТЦК та СП, яких підозрюють в участі в схемі ухилення від мобілізації.

Додамо, що Кременчуцька прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно трьох місцевих мешканців, які цьогоріч у травні напали на військовослужбовців Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки