Бойові повістки ТЦК відсилатимуть через «Укрпошту», а відмова від їх отримання вважатиметься ухиленням від мобілізації

Постанова Кабміну стосується осіб, які щойно пройшли ВЛК, або мають чинний висновок військово-лікарняної комісії та не мають відстрочки від призову
Уряд змінив процедури військового обліку та призову під час мобілізації. Відповідні рішення містяться в постанові Кабміну від 30.07.2025 р. №916 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації». Ця постанова внесла зміни до:
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Він назвав новації цієї постанови:
У Міноборони уточнили, що ухвалена урядом постанова також передбачає:
Щодо останньої новації, то у «Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», затвердженого постановою Кабміну від 16.05.2024 року №560, закріпили нову норму - на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору (у разі потреби) резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис або надсилається районним (міським) ТЦК та СП засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання.
Відмова від отримання листа з повісткою вважатиметься ухиленням від мобілізації, а вручення листа фіксуватимуть офіційно.
Ухилитися не вдасться нікому: на військовий облік автоматично поставлять усіх чоловіків від 16 до 60 років
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що протягом липня на Полтавщині виявили інформацію про 11 інцидентів, винуватцями яких могли бути військовослужбовці ТЦК та СП. Десять з них не підтвердились. Один підтверджений інцидент стосується двох посадових осіб Миргородського районного ТЦК та СП, яких підозрюють в участі в схемі ухилення від мобілізації.
Додамо, що Кременчуцька прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно трьох місцевих мешканців, які цьогоріч у травні напали на військовослужбовців Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки
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