В участі у схемі ухилення від мобілізації підозрюють посадовців Миргородського РТЦК та СП

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Досудове розслідування щодо одного з фігурантів завершено, розповіли в ОТЦК та СП

Двох посадовців Миргородського районного центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у участі в схемі ухилення від мобілізації. Підозри їм оголосили у травні та червні. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки 25 липня.

Вказано, що досудове розслідування щодо одного з фігурантів завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, Служба безпеки України у Полтавській області викрила двох працівників ТЦК та СП, які заробляли на військовозобов’язаних. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків військовозобов’язаних, щоб ті не потрапили під мобілізацію.

Загалом СБУ і Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 14-х організаторів оборудок у різних регіонах України. Серед фігурантів — адміністратори Телеграм-каналів та посадовці держустанов, розповіли у Службі 25 липня.