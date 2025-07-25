Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 83

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 26 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
  • вул. Василя Стуса, 42–64
  • вул. Вільної України, 3–14
  • вул. Гайдамацька, 11/21–44
  • вул. Кавалерійська, 2–49
  • вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
  • вул. Ліщинова, 4–31
  • вул. Платухіна, 3–23
  • пров. Бородінський, 1–33
  • пров. Грузинський, 3–9/20
  • пров. Космонавтів, 1–9
  • пров. Олега Ольжича, 1–20
  • пров. Пилипа Орлика, 4–11А
  • пров. Сергія Петренка, 1–33
  • пров. Чигиринський, 2–31
  • пров. Чорноморський, 4–17
  • просп. Полтавський, 32А–48
  • туп. Космонавтів, 1, 2
  • туп. Кременецький, 3–26
  • туп. Пилипа Орлика, 3А
  • вул. Чорноморська, 15/10–66.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 171
  • вул. Горліс-Горського, 3–10
  • вул. Івана Франка, 29, 33
  • вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)
  • вул. Перекопська, 40
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
  • пров. Веселий, 10
  • просп. Полтавський, 277–281
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське
  • с. Соснівка
  • туп. Урожайний, 2
  • вул. Європейська, 60А.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх