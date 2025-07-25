Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У суботу, 26 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
- вул. Василя Стуса, 42–64
- вул. Вільної України, 3–14
- вул. Гайдамацька, 11/21–44
- вул. Кавалерійська, 2–49
- вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
- вул. Ліщинова, 4–31
- вул. Платухіна, 3–23
- пров. Бородінський, 1–33
- пров. Грузинський, 3–9/20
- пров. Космонавтів, 1–9
- пров. Олега Ольжича, 1–20
- пров. Пилипа Орлика, 4–11А
- пров. Сергія Петренка, 1–33
- пров. Чигиринський, 2–31
- пров. Чорноморський, 4–17
- просп. Полтавський, 32А–48
- туп. Космонавтів, 1, 2
- туп. Кременецький, 3–26
- туп. Пилипа Орлика, 3А
- вул. Чорноморська, 15/10–66.
З 8.00 до 20.00:
- вул. Академіка Герасимовича, 171
- вул. Горліс-Горського, 3–10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)
- вул. Перекопська, 40
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
- пров. Веселий, 10
- просп. Полтавський, 277–281
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське
- с. Соснівка
- туп. Урожайний, 2
- вул. Європейська, 60А.
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