Які імена найчастіше давали дітям на Полтавщині у 2025 році: дані Мін'юсту

Міністерство юстиції України оприлюднило перелік найпопулярніших і рідковживаних імен, які жителі Полтавщини давали своїм дітям у першому півріччі 2025 року.
Найпопулярніші жіночі імена: Аліса, Анастасія, Анна, Валерія, Варвара, Вероніка,
Вікторія, Діана, Емілія, Єва, Злата, Іванна, Катерина, Кіра, Марія, Меланія, Мирослава, Мілана, Мія, Поліна, Соломія, Софія, Стефанія, Уляна, Ярослава;
Найпопулярніші чоловічі імена: Владислав, Давид, Дамір, Данило, Дем’ян, Денис, Дмитро, Євген, Захар, Іван, Ілля, Лев, Макар, Максим, Марк, Матвій, Мирон, Мирослав, Михайло, Назар, Олександр, Роман, Тимофій, Тимур, Ян, Ярослав.
жіночі: Аделія, Адель, Айлін, Алексія, Аліша, Альміра, Аміна, Аніта, Арнела, Афіна, Аврора, Агата, Аделіна, Аїда, Анелія, Аполлінарія, Арета, Божена, Василина, Даміра, Евеліна, Еліна, Ельвіра, Емма, Елсі, Емілі, Еріка, Євангеліна, Євлалія, Златослава, Зоряна, Заміра, Зоя-Соломія, Іларія, Іоанна, Кароліна, Лея, Лейла, Ліана, Мадінахон, Меліса, Мішель, Мія, Моніка, Мілена, Ніколь, Саміра, Сафіна, Олівія, Раміна, Роза, Стелла, Тея, Феріде, Філіппія, Христина, Ярина, Юна;
чоловічі: Абдуллаг, Адам, Андріан, Аріан, Арсен, Артур, Всеволод, Авенір, Авраам, Алі, Амір, Аміран, Аріан, Аслан, Ахмед, Герман, Гордій, Дарій, Давіт, Дамір-Домінік, Даніель, Дорофій, Едвін, Еней, Ерік, Еміль, Жан, Ігнат, Ільдар, Крістіан, Лаврін, Ліон, Леон, Лукас, Лука, Лук’ян, Маркіян, Мар’ян, Міхаель, Натан, Наум, Нейтан, Олесь, Онисим, Орест, Оскар, Остап, Радомир, Ратибор, Ріяд, Родіон, Савелій, Саян, Святогор, Сєлім, Соломон, Стів, Тадей, Теодор, Тео, Теофіл, Тигран, Трохим, Устим, Шнеор, Яким, Яніс.
Нагадаємо, у Міністерстві юстиції України розповідали, якими унікальними іменами батьки називали своїх малюків у 2024 році.
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