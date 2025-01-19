Мін'юст назвав найпопулярніші та найрідкісніші імена народжених у 2024 році

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 1

Як українці називали своїх малюків у другому півріччі минулого року

У міністерстві юстиції України вирішили розповісти, якими унікальними іменами батьки називали своїх малюків у 2024 році.

Про це йдеться на офіційній сторінці Мін'юсту у Facebook.

— Кожне ім’я — це маленька історія та початок великого життєвого шляху! У 2024 році понад 176 000 новонароджених отримали неповторні імена, які стали символом любові, надій та сподівань їхніх батьків, — зазначають у відомстві.

У міністерстві констатують, що популярні імена, такі як Софія чи Артем, залишаються на вершинах рейтингів уже кілька років поспіль.

Загалом дівчаток найчастіше називають: Анна, Марія, Катерина, Соломія, Софія, Поліна, Вікторія та Мілана.

А хлопчиків: Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Артем, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк.

Але є батьки, які обирають рідковживані та незвичні імена, наприклад: Янголя, Дзвінка, Аскольд чи Святогор.

У дівчаток також зустрічаються такі імена як Барбі, Мерсі, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна.

Хлопчиків називають Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин та Султан.

У Мін'юсті нагадують, що в Україні процес присвоєння імені регламентується законодавством і має певні особливості. Особа, яка досягла 14 років, може змінити своє ім’я за згодою батьків або піклувальника, а з 16 років — має право самостійно прийняти таке рішення.

З актуальною інформацією стосовно найпоширеніших та рідковживаних імен, які надавали дітям в ІІ півріччі 2024 року у розрізі регіонів можна ознайомитися за посиланням.