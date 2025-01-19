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У понеділок, 20 січня, запрацюють усі реєстри Мін'юсту, постраждалі від хакерської атаки РФ

Сьогодні, 19:13 Переглядів: 193

 

Мін'юст працює над створенням механізмів кіберзахисту реєстрів

Усі реєстри Міністерства юстиції, постраждалі через кібератаку російських хакерів 20 грудня, повноцінно відновлять роботу у понеділок, 20 січня. Про це повідомила міністерка юстиції, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LIGA.net.

За її словами, Мін’юст працює над створенням механізмів кіберзахисту держреєстрів.

— Формуємо команду, яка буде відстежувати ситуацію 24/7, оскільки така атака може відбутись у будь-який момент, — зазначила міністерка.

Частину інфраструктури бази даних планують розмістити у країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня росіяни здійснили наймасштабнішу за останній час кібератаку на українські державні реєстри. Тоді в Мінюсті заявили, що на відновлення їхньої роботи підуть тижні. У ЦПД наголосили, що доступ до бази «Оберіг» не втрачений, а загрози втрати даних з держреєстрів вдалося уникнути. 30-го грудня Мінʼюст повідомив, що відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів. А 6-го січня були відновлені ще чотири соціальні послуги, що стосуються дітей.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Wikimedia
Теги: Міністерство юстиції реєстри відновлення
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