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Україна, Світ

Російська кібератака паралізувала державні реєстри України: на відновлення підуть тижні

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 140

Мін’юст працює над відновленням

Очільниця Міністерства юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що українські державні реєстри зазнали наймасштабнішої російської кібератаки за останній час. Унаслідок цього тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін’юсту.

Які реєстри постраждали?

Серед найбільш критичних систем, що наразі не працюють:

  • Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Терміни відновлення

За словами Стефанішиної, орієнтовний час першочергового відновлення систем складе до двох тижнів. У першу чергу планують відновити роботу ключових реєстрів, що забезпечують послуги громадянам та бізнесу.

Мін’юст обіцяє найближчим часом повідомити про особливості надання послуг громадянам в умовах призупинення роботи реєстрів.

Кібератаки з боку Росії є частиною гібридної війни проти України. Цьогоріч Україна вже фіксувала кілька масштабних кібератак, спрямованих на державну інфраструктуру та інформаційні системи.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: kyivvlada.com.ua
Теги: реєстри Мін'юст кіберзлочин атака
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