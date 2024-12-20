Російська кібератака паралізувала державні реєстри України: на відновлення підуть тижні

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 140

Очільниця Міністерства юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що українські державні реєстри зазнали наймасштабнішої російської кібератаки за останній час. Унаслідок цього тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін’юсту.

Які реєстри постраждали?

Серед найбільш критичних систем, що наразі не працюють:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Терміни відновлення

За словами Стефанішиної, орієнтовний час першочергового відновлення систем складе до двох тижнів. У першу чергу планують відновити роботу ключових реєстрів, що забезпечують послуги громадянам та бізнесу.

Мін’юст обіцяє найближчим часом повідомити про особливості надання послуг громадянам в умовах призупинення роботи реєстрів.

Кібератаки з боку Росії є частиною гібридної війни проти України. Цьогоріч Україна вже фіксувала кілька масштабних кібератак, спрямованих на державну інфраструктуру та інформаційні системи.