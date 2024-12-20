Російська кібератака паралізувала державні реєстри України: на відновлення підуть тижні

Очільниця Міністерства юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що українські державні реєстри зазнали наймасштабнішої російської кібератаки за останній час. Унаслідок цього тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін’юсту.
Серед найбільш критичних систем, що наразі не працюють:
За словами Стефанішиної, орієнтовний час першочергового відновлення систем складе до двох тижнів. У першу чергу планують відновити роботу ключових реєстрів, що забезпечують послуги громадянам та бізнесу.
Мін’юст обіцяє найближчим часом повідомити про особливості надання послуг громадянам в умовах призупинення роботи реєстрів.
Кібератаки з боку Росії є частиною гібридної війни проти України. Цьогоріч Україна вже фіксувала кілька масштабних кібератак, спрямованих на державну інфраструктуру та інформаційні системи.
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