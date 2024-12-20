У Кременчуці горіла квартира у багатоповерхівці

19 грудня на вулиці Давида Кострова в Кременчуці виникла пожежа у квартирі багатоповерхового будинку, повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Загоряння вдалося ліквідувати без подальшого поширення вогню.
Вогонь знищив частину вживаних речей та пошкодив стіни й стелю на площі 5 кв. м. Однак надзвичайникам вдалося врятувати квартиру та значну частину майна від знищення.
Травмованих чи загиблих немає.
Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.
Нагадаємо, що 17 грудня в Полтаві під час пожежі в багатоквартирному будинку постраждала жінка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.