У Кременчуці горіла квартира у багатоповерхівці

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 113

19 грудня на вулиці Давида Кострова в Кременчуці виникла пожежа у квартирі багатоповерхового будинку, повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Загоряння вдалося ліквідувати без подальшого поширення вогню.

Вогонь знищив частину вживаних речей та пошкодив стіни й стелю на площі 5 кв. м. Однак надзвичайникам вдалося врятувати квартиру та значну частину майна від знищення.

Травмованих чи загиблих немає.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, що 17 грудня в Полтаві під час пожежі в багатоквартирному будинку постраждала жінка.