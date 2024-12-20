Відсутність доріг і комунікацій та скарги на підлітків: як минув прийом громадян мером Кременчука

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 95

Учора, 19 грудня, відбувся останній у 2024 році прийом громадян міським головою Кременчука Віталієм Малецьким. На нього записалися 16 відвідувачів, які прийшли до мера з особистими питаннями. Проте окремі з них стосувалися і життя громади та окремих мікрорайонів.

Зокрема, один із відвідувачів, пан Ігор, прийшов до мера Малецького із проблемою мешканців мікрорайону Озерний. За його словами, там на земельних ділянках громадяни починають будувати будинки, проте туди не підведені комунікації, зокрема електроенергія, а також немає нормальних доріг, аби містяни могли підвозити собі матеріал для будівництва.

У мера Малецького виникло питання, яким чином відвідувач отримав ділянку у цьому мікрорайоні. Оскільки землю там виділяли учасникам бойових дій. Далі міського голову обурило те, що чоловік розмовляє російською мовою під час прийому. Це й стало причиною того, що частина розмови між ними минула на підвищених тонах. Після того, як чоловіки дещо вгамували свої емоції, питання, із якими Ігор звернувся до міського голови вдалося вирішити: до «Полтаваобленерго» направлять звернення щодо під'єднання електроустановки у мікрорайоні, а питанням облаштування дороги має зайнятися департамент житлово-комунального господарства.

Наступною до Віталія Малецького прийшла громадянка Надія Ковальова. У неї до мера було два питання. Перше — це стан дороги на вулиці Редутній, що на Першому Занасипі. Жінка стверджує: на дорозі такі ями, що вона впала там із велосипеда і вибила собі плече. Інше ж питання, яке жінку турбує, — це поведінка підлітків у місті. Зокрема, на початку листопада на вулиці Академіка Маслова у неї виник конфлікт із учнями ліцею № 4, які почали до неї чіплятися, штовхати та ображати нецензурними словами. Жінка написала заяву до поліції, проте ніякої відповіді не отримала. Крім того, у неї настільки погіршився стан здоров’я, що їй понад місяць довелося провести в медзакладі у Полтаві.

Міський голова питання із ямами пообіцяв вирішити, а щодо ситуації із підлітками — скерувати очільника департаменту освіти Геннадія Москалика, аби той проконтролював проведення виховну роботу із учнями. До того ж мер поралив пані Ковальовій написати заяву на отримання матеріальної допомоги, аби покращити стан здоров'я після лікарні.

Нагадаємо, у жовтні міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів журналістам, хто і з якими питаннями ходить до нього на прийом найчастіше. У вересні на прийомі у міського голови кременчужанка скаржилася на нерівність розміру матеріальної допомоги для містян та сум на оздоровлення для чиновників. А у березні під час прийому чоловік «наспівав» собі кімнату у гуртожитку.