Кременчужанка скаржиться на розмір матдопомоги для містян та на оздоровлення для топ-чиновників

Місцева жителька поскаржилась на різницю розмірів матеріальної допомоги для містян і виплат на оздоровлення для заступників міського голови Віталія Малецького. Про це вона повідомила під час прийому очільника Кременчуцької громади 19 вересня.
За словами жінки, її чоловік з інвалідністю отримує на сьогодні 2 тисячі гривні.
Матеріальну допомогу, яку отримує чоловік, надається в рамках міської програми «Турбота», роз’яснив Малецький.
Нагадаємо, станом на 1 лютого усі заступники міського голови Кременчука подали декларації за 2021-2022 роки. Що відомо про доходи керівництва міста за звітний період — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».
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