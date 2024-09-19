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Кременчужанка скаржиться на розмір матдопомоги для містян та на оздоровлення для топ-чиновників

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 179

Матеріальна допомога на оздоровлення чиновників передбачена чинним законодавством України

Місцева жителька поскаржилась на різницю розмірів матеріальної допомоги для містян і виплат на оздоровлення для заступників міського голови Віталія Малецького. Про це вона повідомила під час прийому очільника Кременчуцької громади 19 вересня.

За словами жінки, її чоловік з інвалідністю отримує на сьогодні 2 тисячі гривні.

— От чому бідним людям, пенсіонерам — 2 тисячі, а Вашим помічникам — 50 тисяч, — сказала жінка. 

Матеріальну допомогу, яку отримує чоловік, надається в рамках міської програми «Турбота», роз’яснив Малецький. 

— Матеріальну допомогу, як Ви кажете, (виділяють — ред.) помічникам — це частина зарплати, передбачена чинним законодавством України, як мотивація для посадових осіб… Вона визначена законом, може бути не менше посадового окладу у межах визначеного кошторису, може бути й більша від середньомісячної (зарплати — ред.), — сказав Віталій Малецький.

Нагадаємо, станом на 1 лютого усі заступники міського голови Кременчука подали декларації за 2021-2022 роки. Що відомо про доходи керівництва міста за звітний період — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: чиновники матеріальна допомога
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