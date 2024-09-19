Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 20 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Івана Приходька, 42;

пров. Тополевий, 4, 10А;

вул. Павла Чубинського, 16/58;

туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8;

туп. 7-й Хорольський, 28А;

вул. Рудникова, 1-70/16;

вул. Хорольська, 98/4-143/6;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Хорольська, 98/4-177;

пров. Арсенальний, 13-62;

пр.Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9- 29;

вул. Червона Гірка, 23,

просп. Свободи, 26/41, 52;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 5, 6, 7, 8;

вул. Гранітна, 5;

пров. Захисний, 3-15;

п ров. Козачий, 24-34;

туп. Козачий, 3-10/29;

вул. Криворудна, 16-20А;

пров. Сорочинський, 2-15;

пров. Стрілецький, 9-18;

пров. Фабричний, 3-13/1;

вул. Хорольська, 64-117;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Бригадирський, 3-19;

пров. Кар'єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

пров. Миргородський, 2-11;

вул. Переяславська, 108, 116/48;

вул. Хорольська, 50/1-67/18. З 6.00 до 18.00 вул. Андрія Гончарова, 1-131;

пр. Заводський, 7-18;

вул. Соломії Крушельницької, 151-189;

вул. Чечелівська, 1-46/43;

пров. Чечелівський, 1А-41;

вул. Заводська. З 8.00 до 18.00 пров. Архипа Тесленка, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 84, 86;

вул. Майора Пугача, 88;

вул. Вадима Кришталя, 32-63;

пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

вул. Олександрійська, 6;

пр. Тупиковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя;

вул. Театральна, 36, 38;

вул. Миколаївська, 15;

вул. Університетська, 42А;

с. Соснівка;

вул. Івана Приходька, 1А-14;

пров. Літературний, 3;

вул. Віри Холодної, 33-62;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

пров. Чорнобаївський, 1-58. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

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