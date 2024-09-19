Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 20 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Івана Приходька, 42;
- пров. Тополевий, 4, 10А;
- вул. Павла Чубинського, 16/58;
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8;
- туп. 7-й Хорольський, 28А;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- вул. Хорольська, 98/4-143/6;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Хорольська, 98/4-177;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- пр.Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9- 29;
- вул. Червона Гірка, 23,
- просп. Свободи, 26/41, 52;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5, 6, 7, 8;
- вул. Гранітна, 5;
- пров. Захисний, 3-15;
- пров. Козачий, 24-34;
- туп. Козачий, 3-10/29;
- вул. Криворудна, 16-20А;
- пров. Сорочинський, 2-15;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- пров. Фабричний, 3-13/1;
- вул. Хорольська, 64-117;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Бригадирський, 3-19;
- пров. Кар'єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 108, 116/48;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18.
З 6.00 до 18.00
- вул. Андрія Гончарова, 1-131;
- пр. Заводський, 7-18;
- вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
- вул. Чечелівська, 1-46/43;
- пров. Чечелівський, 1А-41;
- вул. Заводська.
З 8.00 до 18.00
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- вул. Вадима Кришталя, 32-63;
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- вул. Олександрійська, 6;
- пр. Тупиковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя;
- вул. Театральна, 36, 38;
- вул. Миколаївська, 15;
- вул. Університетська, 42А;
- с. Соснівка;
- вул. Івана Приходька, 1А-14;
- пров. Літературний, 3;
- вул. Віри Холодної, 33-62;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- пров. Чорнобаївський, 1-58.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
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