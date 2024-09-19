Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 169

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 20 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Івана Приходька, 42;
  • пров. Тополевий, 4, 10А;
  • вул. Павла Чубинського, 16/58;
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18;
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20;
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
  • туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8;
  • туп. 7-й Хорольський, 28А;
  • вул. Рудникова, 1-70/16;
  • вул. Хорольська, 98/4-143/6;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36;
  • вул. Хорольська, 98/4-177;
  • пров. Арсенальний, 13-62;
  • пр.Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9- 29;
  • вул. Червона Гірка, 23,
  • просп. Свободи, 26/41, 52;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 5, 6, 7, 8;
  • вул. Гранітна, 5;
  • пров. Захисний, 3-15;
  • пров. Козачий, 24-34;
  • туп. Козачий, 3-10/29;
  • вул. Криворудна, 16-20А;
  • пров. Сорочинський, 2-15;
  • пров. Стрілецький, 9-18;
  • пров. Фабричний, 3-13/1;
  • вул. Хорольська, 64-117;
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • пров. Бригадирський, 3-19;
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • пров. Миргородський, 2-11;
  • вул. Переяславська, 108, 116/48;
  • вул. Хорольська, 50/1-67/18.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Андрія Гончарова, 1-131;
  • пр. Заводський, 7-18;
  • вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
  • вул. Чечелівська, 1-46/43;
  • пров. Чечелівський, 1А-41;
  • вул. Заводська.

З 8.00 до 18.00

  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86;
  • вул. Майора Пугача, 88;
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63;
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-135;
  • вул. Олександрійська, 6;
  • пр. Тупиковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вадима Кришталя;
  • вул. Театральна, 36, 38;
  • вул. Миколаївська, 15;
  • вул. Університетська, 42А;
  • с. Соснівка;
  • вул. Івана Приходька, 1А-14;
  • пров. Літературний, 3;
  • вул. Віри Холодної, 33-62;
  • вул. Марусі Чурай, 3-52;
  • пров. Чорнобаївський, 1-58.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.
0
Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх