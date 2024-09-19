Матеріальна допомога за зверненням: з обласного бюджету виділили майже 3,9 млн грн

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 89

Кошти отримають рідні полеглих внаслідок російської агресії військовослужбовців та цивільних громадян, поранені військові та постраждалі через обстріли цивільні, внутрішньо переміщені особи та ліквідатори аварії на ЧАЕС

На Полтавщині громадяни отримують матеріальну допомогу за зверненням — з обласного бюджету виділили майже 3,9 млн грн. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, отримають ці кошти 382 людини.

— Близько 1,3 млн грн перерахуємо родинам полеглих захисників і захисниць. Понад 1 млн грн — військовим, які мають поранення. Від 5 до 20 тис. грн кожному, — заявляє Пронін.

Родинам трьох загиблих внаслідок російської агресії цивільних виділять 150 тисяч гривень. Ще одній постраждалій через російські обстріли людині — 25 тисяч гривень. Також понад 1,3 млн грн допомоги направлять на лікування. Їх отримають 209 жителів області та внутрішньо переміщених осіб, зокрема і восьмеро дітей.

— Троє ліквідаторів аварії на ЧАЕС одержать від 2 до 10 тис. грн. Двом мешканцям області, які у складному матеріальному становищі, надамо по 5 тис. грн. З нагоди 100-річного ювілею чотирьом довгожителям виплатимо по 5 тис. грн, — додає Пронін.

Нагадаємо, з початку року в області на допомогу громадянам виділили понад 90 млн грн.