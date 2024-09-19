Ferrexpo увійшла в десятку найбільших українських інвесторів воєнного часу

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Залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні, яка пройшла лістинг на Лондонській фондовій біржі, увійшла до топ-10 найбільших українських інвесторів воєнного часу за версією NV «Компанії-лідери. Хто і скільки вкладає в розвиток бізнесу під час війни».

Обсяги капіталовкладень компанії за два з половиною воєнні роки оцінюються в $317 млн. Серед компаній гірничо-металургійної галузі Ferrexpo у рейтингу обіймає друге місце, загальне місце у рейтингу — шосте.

У 2023 році Ferrexpo спрямувала у покращення виробництва $101 млн, зокрема, у проєкти, розпочаті до повномасштабного вторгнення. У I півріччі 2024-го обсяг капінвестицій становив $55 млн (підтримка та модернізація – $19 млн; проєкти стратегічного розвитку — $36 млн). Серед основних поточних інвестиційних проєктів — модернізація прес-фільтраційного комплексу, обладнання збагачувальної фабрики та цеху виробництва окатків, розкривні роботи для майбутнього нарощування видобутку.

Ferrexpo продовжує вкладати значні кошти на підтримку та модернізацію власних потужностей, будучи одним із найбільших інвесторів в економіку країни. Водночас рівень капітальних витрат групи залежить від операційних і логістичних обмежень.

Нагадаємо, за підсумками I півріччя 2024 року Ferrexpo збільшила виробництво окатків на 76% у порівнянні з II півріччям 2023 року — до 3,297 млн т. У 2023 році цей обсяг скоротився на 36% порівняно з 2022 роком — до 3,845 млн т.