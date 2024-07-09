Ferrexpo у І півріччі збільшила виробництво окатків на 76%

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 96 Новини компаній

Протягом першої половини року компанія швидко повернула до роботи потужності, які були раніше зупинені

Залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні, яка пройшла лістинг на Лондонській фондовій біржі, за підсумками I півріччя 2024 року збільшила виробництво окатків на 76% у порівнянні з II півріччям 2023 року — до 3,297 млн т. Про це йдеться у звіті компанії, пише GMK Center.

Протягом січня-червня компанія виробила 2,836 млн т преміальних окатків з власного концентрату (вміст заліза 65%), що на 55% більше порівняно з липнем-груднем 2023-го. Ще 298,46 тис. т окатків (вміст заліза 65%) вироблено зі стороннього концентрату (+498% до II півріччя 2023 року). Також вироблено 162,64 тис. т DR-окатків (не вироблялись у липні-грудні 2023-го).

Виробництво товарного концентрату за 6 місяців сягнуло 429,86 тис. т, що на 171% більше порівняно з липнем-груднем 2023 року. Загальний обсяг виробленої товарної продукції зріс на 83% — до 3,73 млн т.

У II кварталі 2024 року Ferrexpo скоротила виробництво окатків на 18% порівняно з попереднім кварталом — до 1,48 млн т. DR-окатків вироблено 162,64 тис. т, преміальних окатків з власного концентрату — 1,1 млн т (-36% кв./кв.), окатків зі стороннього концентрату — 215,92 тис. т (+162% кв./кв.). Виробництво концентрату за цей період впало на 22% кв./кв. — до 189,04 тис. т, а загальний випуск товарної продукції сягнув 1,67 млн т (-19% кв./кв.).

«Приємно повідомити про високі виробничі результати за перші шість місяців 2024 року. Це наш найкращий показник з початку повномасштабного вторгнення в Україну», — коментує Лучіо Дженовезе , тимчасовий виконавчий директор Ferrexpo.

За його словами, у II кварталі Група продовжила відвантажувати продукцію морськими шляхами. За оцінками, з кінця 2023 року морським коридором пройшло понад 800 суден, з яких 90 — з металопродукцією. Збільшення кількості судновласників, які готові фрахтувати судна в українські порти позитивно впливає на перевезення, але ставки фрахту на високі страхові ризики стримують експорт.

«Протягом квітня-червня продовжили зростати й інші виробничі витрати, а особливо ціни на електроенергію. Атаки на енергетичну інфраструктуру України значно скоротили внутрішнє енергопостачання. Ferrexpo завчасно перейшла на джерела альтернативної електроенергії від європейських сусідів України, що наразі призвело до мінімальних збоїв у її виробничій діяльності», — додав він.

У I півріччі 2024 року Ferrexpo працювала двома-трьома лініями огрудкування з чотирьох, змінюючи продуктивність залежно від попиту з боку клієнтів і логістичних можливостей. Протягом II кварталу було відновлено виробництво DR-окатків (FDP).

Як зазначив фінансовий директор Групи Микола Клавдієв, протягом першої половини року підприємство швидко повернуло до роботи раніше зупинені потужності, що є свідченням гнучкості. Компанія користувалася новими виробничими й експортними можливостями, однак ціни на залізну руду у II кварталі виявилися не такими високими, як у першому, а разом зі зростанням цін на електроенергію ці чинники негативно вплинули на результати діяльності. Втім, фінансові позиції Ferrexpo суттєво не погіршились і компанія продовжує інвестувати в проєкти підтримки та підвищення ефективності роботи потужностей.