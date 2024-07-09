У закладах освіти в найкоротші терміни мають встановити об’єкти генерації та засоби зберігання енергії — Міносвіти

Усі заклади освіти мають якнайшвидше встановити об’єкти сонячної (вітрової) генерації, а також засоби зберігання енергії. Про це у листі до керівників закладів освіти та органів управління освітою повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Цим самим заклади освіти мають забезпечити свою безперебійну роботу перед початком нового навчального року.
Також до 15 липня усі заклади освіти мають провести інформаційну кампанію серед працівників та здобувачів освіти щодо раціонального споживання електроенергії.
Далі керівники закладів освіти мають відзвітувати перед міністерством про виконану роботу:
Нагадаємо, учора, 8 липня, на засіданні виконкому про це говорив і міський голова Кременчука Віталій Малецький: кременчуцькі освітяни мають тиждень на відпрацювання варіантів організації навчального процесу.
Також 5 липня міська влада анонсувала варіант навчального процесу з 1 вересня: діти можуть навчатися у суботу та матимуть 56 діб канікул взимку.
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