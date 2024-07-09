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Кременчук, Освіта, Полтавщина, Україна, Світ

У закладах освіти в найкоротші терміни мають встановити об’єкти генерації та засоби зберігання енергії — Міносвіти

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 317

 

Також усі заклади освіти мають поінформувати міністерство про проведену роботу

Усі заклади освіти мають якнайшвидше встановити об’єкти сонячної (вітрової) генерації, а також засоби зберігання енергії. Про це у листі до керівників закладів освіти та органів управління освітою повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Цим самим заклади освіти мають забезпечити свою безперебійну роботу перед початком нового навчального року.

Також до 15 липня усі заклади освіти мають провести інформаційну кампанію серед працівників та здобувачів освіти щодо раціонального споживання електроенергії.

Далі керівники закладів освіти мають відзвітувати перед міністерством про виконану роботу:

— Для звітування перед вищим військово-політичним керівництвом держави до 18 липня 2024 року поінформувати Міністерство освіти і науки України про проведену роботу і вжиті заходи із забезпечення стабілізації роботи об’єднаної енергетичної системи України, — наголосили у МОН.

Нагадаємо, учора, 8 липня, на засіданні виконкому про це говорив і  міський голова Кременчука Віталій Малецький: кременчуцькі освітяни мають тиждень на відпрацювання варіантів організації навчального процесу

Також 5 липня міська влада анонсувала варіант навчального процесу з 1 вересня: діти можуть навчатися у суботу та матимуть 56 діб канікул взимку.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: навчальний рік освітній процес електроенергія МОН
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