Навчання у суботу і довгі зимові канікули: як у Кременчуці можуть організувати навчальний рік

Сьогодні, 15:54 Переглядів: 116

У Кременчуці навчальний рік для учнів шкіл може розпочатися з 1 вересня. Влада розглядає варіант того, що діти навчатимуться у суботу і матимуть 56 діб канікул взимку. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час сесії міської ради 5 липня.

— Дуже багато противників цієї моделі, кажуть, що взимку треба, щоб діти ходили до школи. Я кажу, що у нас не буде ні світла, ні тепла. Можливо, буде така ситуація, що краще провчитись у той період, коли у нас є довгий світовий день, коли немає великої потреби в обігріві приміщень, а потім зекономивши ресурси, пройти зиму і надолужити втрачені навчальні години, — сказав міський голова.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві освіти рекомендували вишам України розпочати новий навчальний рік у першій половині серпня. Для учнів шкіл навчання також можуть змістити на теплий період, розповідав міністр освіти Оксен Лісовий. Це пов’язано не тільки з забезпеченням електроенергією, а ще й і з опаленням.