Навчання у суботу і довгі зимові канікули: як у Кременчуці можуть організувати навчальний рік

У Кременчуці навчальний рік для учнів шкіл може розпочатися з 1 вересня. Влада розглядає варіант того, що діти навчатимуться у суботу і матимуть 56 діб канікул взимку. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час сесії міської ради 5 липня.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві освіти рекомендували вишам України розпочати новий навчальний рік у першій половині серпня. Для учнів шкіл навчання також можуть змістити на теплий період, розповідав міністр освіти Оксен Лісовий. Це пов’язано не тільки з забезпеченням електроенергією, а ще й і з опаленням.
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